  Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Melek Dakan

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: Hakan Ülker

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Çarşamba:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Davut Dakul Çelik

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

9 Nisan Perşembe:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor: Burak Demirkıran

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

TMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklamaTMO'dan "Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklamaEkonomi

 

Aksaray’da ekmeğe zam yapıldıAksaray’da ekmeğe zam yapıldıEkonomi

 