Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu
14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Melek Dakan
17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: Hakan Ülker
20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Çarşamba:
14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Davut Dakul Çelik
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
9 Nisan Perşembe:
17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor: Burak Demirkıran
20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay
20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova