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Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Adnan Süvari ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari ismi verildi.

Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Adnan Süvari ismi verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesini kararlaştırdı.

Adnan Süvari kimdir?

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Adnan Süvari ismi verildi - Resim : 1Teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı.

Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı.

Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

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