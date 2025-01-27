  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı
Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma cezaPFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma cezaSpor

 

Fenerbahçe'den üst üste 4. galibiyetFenerbahçe'den üst üste 4. galibiyetSpor

 

Spor
Acun Ilıcalı: Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız
Acun Ilıcalı: Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız
Fenerbahçe'den üst üste 4. galibiyet
Fenerbahçe'den üst üste 4. galibiyet
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı resmen açıklandı
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı resmen açıklandı
Beşiktaş Kırklarelispor maçında stadyum değişti!
Beşiktaş Kırklarelispor maçında stadyum değişti!
Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayız
Galatasaray'dan soruşturma açıklaması: Yanlış işlerin içinde olmayız