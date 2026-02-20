Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı bugün, yarın ve 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig’de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
Yarın
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol