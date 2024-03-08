Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı tek maçla başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası bu akşam oynanacak tek müsabakayla start alacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
8 Mart Cuma:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Trabzon Papara Park)
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Kadıköy Ülker Stadyumu)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep Kalyon Stadyumu)