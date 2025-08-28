  1. Ekonomim
Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

