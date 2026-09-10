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Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen