Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla saat 21.00'da başlayacak.

Program, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımların bu kulvardaki muhtemel müsabaka tarihleri de dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 8 veya 9 Ağustos ile 15 Ağustos Salı günü oynayacak Galatasaray'ın Kayserispor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45 olarak değiştirilecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynaması muhtemel Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 1. hafta müsabakaları 13 Ağustos Pazar, Beşiktaş'ın 1. hafta maçı ise 14 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.

1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Tümosan Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

Fenerbahçe'nin maçlarına göre muhtemel 1. hafta değişiklikleri

TFF'nin açıklamasında, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımların maçlarında yapılacak takvim değişikliği sonrası 1. hafta yapılması muhtemel değişiklikler şunlar:

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

13 Ağustos Pazar:

19.15 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

Galatasaray'ın maçlarına göre muhtemel 1. hafta değişiklikleri

Galatasaray'ın eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi halinde, 1. hafta müsabakalarında yapılması muhtemel değişiklikler de şunlar:

12 Ağustos Cumartesi:

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

13 Ağustos Pazar:

21.45 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

2. hafta programı

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Kayserispor (Necmi Kadıoğlu)

21.00 Antalyaspor-Tümosan Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (Rams)

20 Ağustos Pazar:

19.15 Rams Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)