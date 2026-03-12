Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak iki karşılaşmanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, yarın oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Gürcan Hasova
20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen