  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası’nın hakemleri açıklandı
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası’nın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası’nın hakemleri açıklandı
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

3 Ocak Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük 

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

İBB duyurdu: İstanbullu emekliler 1 TL'ye spor hizmeti alabilecekİBB duyurdu: İstanbullu emekliler 1 TL'ye spor hizmeti alabilecekGündem
Dünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı! Toyota ve Lexus artık zirvede değilDünyanın en güvenilir otomobil markası açıklandı! Toyota ve Lexus artık zirvede değilOtomotiv
Trafikteki Togg sayısı 49 bin 676 olduTrafikteki Togg sayısı 49 bin 676 olduOtomotiv
Spor
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Ali Koç duyurdu! Kulüpler Birliği MHK'nın bir parçası olacak
Ali Koç duyurdu! Kulüpler Birliği MHK'nın bir parçası olacak
TFF Başkanı'ndan yeni yıl mesajı: 'Hakemlikte yeni sistemin ilk adımını attık'
TFF Başkanı'ndan yeni yıl mesajı: 'Hakemlikte yeni sistemin ilk adımını attık'
Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu
Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu
Adana Demirspor’dan, Başakşehir maçı öncesi taraftara çağrı
Adana Demirspor’dan, Başakşehir maçı öncesi taraftara çağrı
Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı
Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı