Trendyol Süper Lig'in 18. Haftası’nın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
3 Ocak Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır