Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak
Erkekler futbolunun Türkiye'deki zirvesi Trendyol Süper Lig'de 26. hafta mücadeleleri yarın tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Antalya Corendon Airlines Park)
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin Stadyumu)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Rize Çaykur Didi Stadyumu)
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba Stadı)
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Gaziantep Kalyon Stadyumu)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (İstanbul Pendik Stadyumu)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ankara Eryaman Stadyumu)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (İstanbul Tüpraş Stadyumu)