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Trezeguet Trabzonspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin Al Ahly Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

AA
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Trezeguet Trabzonspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet) 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmaya göre Al Ahly Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödeme yapacağı, ayrıca oyuncunun 100 bin avro tutarında alacağından feragat ettiği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle toplamda 1 milyon 700 bin avro transfer geliri elde edildiği kaydedildi.

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