"TRT 1 sinyal yok" hatası nasıl çözülür? TRT BISS Key şifresi nasıl alınır? İşte yanıtı...

TRT 1 yayınlarında sıkça karşılaşılan “sinyal yok” hatası, özellikle UEFA Avrupa Ligi ve diğer önemli maç yayınlarında izleyicilerin keyfini kaçırabiliyor. 2025 yılında da devam eden bu sorun, çoğunlukla uydu bağlantısı aksaklıkları, anten yön kaymaları veya frekans ayarlarının güncel olmamasından kaynaklanıyor.

Peki, TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür ve BISS Key şifresi nasıl alınır?

İşte adım adım rehber:

"TRT 1 Sinyal Yok" sorunu neden oldu? Çözümü nedir?

Türkiye’nin en köklü televizyon kanallarından biri olan TRT 1, özellikle spor karşılaşmaları ve popüler programlarıyla milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Ancak zaman zaman “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun genellikle şu nedenlerden kaynaklanıyor:

Uydu anteninin yanlış yönlenmesi

Eski veya yanlış frekans ayarları

UEFA gibi uluslararası yayın hakları nedeniyle uygulanan BISS Key şifrelemesi

"TRT 1 Sinyal Yok" sorunu nasıl çözülür?

TRT 1 yayınlarını kesintisiz izlemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1. Kablo ve Anten Kontrolü

Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.

Anten yönünü kontrol edin; Türksat 4A uydusuna doğru hizalanması gerekir.

Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.

2. TKGS Güncelleme

Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.

Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenizden kontrol edin.

3. Manuel Frekans Ayarı

TKGS güncellemesi sorunu çözmezse manuel ayar yapabilirsiniz:

Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle

Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

“Okey” ile kaydedin, “Exit” ile menüden çıkın.

Yeni eklenen kanallar listenin sonuna eklenecektir; TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.

TRT BISS Key şifresi nasıl alınır?

TRT 1, bazı uluslararası maç ve özel yayınlarda BISS Key şifrelemesi kullanıyor. Bu durumda manuel frekans ekleyerek sorunu çözebilirsiniz:

Kumandanızdan Menü tuşuna basın.

TP Ekle seçeneğine gidin.

Güncel frekans bilgilerini girin (11794 MHz, Dikey, 30000, FEC 3/4).

“Okey” ile kaydedin ve menüden çıkın.

Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve yayın keyfini kesintisiz sürdürün.