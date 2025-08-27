TRT 1 sinyal yok hatası ve çözümü 2025! TRT 1 Sinyal yok çözüm yöntemleri ve güncel BISS Key şifresi
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk oldu. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler "TRT 1 sinyal yok" hatasıyla karşılaştı. Taraftarlar "TRT 1 sinyal yok hatası çözümü 2025, TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür, TRT 1 güncel BISS key şifresi" şeklinde araştırmaay başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırmak isteyen Fenerbahçe, Benfica karşısında maça çıktı. Estadio de Luz’da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başladı.
Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izlemek isteyenler "TRT 1 sinyal yok" hatasıyla karşılaştı.
"TRT 1 Sinyal Yok" hatası neden olur?
TRT 1’de “sinyal yok” uyarısının en yaygın nedenleri şunlardır:
-
Uydu anteninin yanlış yönlenmesi
-
Eski veya hatalı frekans ayarları
-
BISS Key şifrelemesi (özellikle UEFA gibi uluslararası yayınlarda)
-
Cihaz uyumsuzluğu (eski uydu alıcıları TKGS güncellemesini desteklemiyor)
"TRT 1 Sinyal Yok" hatası nasıl çözülür?
1. Kablo ve Anten Kontrolü
-
Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.
-
Anten yönünü Türksat 4A uydusuna göre ayarlayın.
-
Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.
2. TKGS Güncelleme
-
Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.
-
Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kontrol edin.
3. Manuel Frekans Ayarı
TKGS güncellemesi sorunu çözmezse manuel frekans ekleyin:
-
Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle
-
Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:
-
Uydu: Türksat 4A
-
Frekans: 11794 MHz
-
Polarizasyon: Dikey (V)
-
Sembol Oranı: 30000
-
FEC: 3/4
-
-
“Okey” ile kaydedin ve “Exit” ile menüden çıkın.
-
Yeni eklenen kanallar listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.
TRT 1 BISS Key şifresi nasıl alınır?
TRT 1, bazı uluslararası maç ve özel yayınlarda BISS Key şifrelemesi kullanıyor. Manuel frekans ekleyerek çözebilirsiniz:
-
Kumandanızdan Menü Tuşuna Basın
-
TP Ekle seçeneğine gidin
-
Güncel frekans bilgilerini girin:
-
Frekans: 11794
-
Polarizasyon: Dikey (V)
-
Sembol Oranı: 30000
-
FEC: 3/4
-
-
Okey tuşuna basarak kaydedin
-
Exit ile çıkın
-
Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve yayın keyfini kesintisiz sürdürün
TRT 1 frekansı değişti mi? TRT 1 yeni frekans nedir?
Evet, özellikle spor yayınları için frekanslar güncelleniyor. TRT 1 yeni frekansı şu şekilde:
-
Uydu: Türksat 4A
-
Frekans: 11794 MHz
-
Polarizasyon: Dikey (V)
-
Sembol Oranı: 30000
-
FEC: 3/4
Bu ayarlar doğru yapıldığında TRT 1 HD yayınını izleyebilirsiniz. Uydu alıcınız TKGS uyumlu değilse manuel frekans girişi yapmanız gerekiyor; aksi halde siyah ekran veya “sinyal yok” uyarısı alabilirsiniz.