TRT ekibi vize engeline takıldı

St. Patrick’s ile karşılaşacak Beşiktaş ekibini takip etmek isteyen TRT ekibi, İrlanda vizesi engeline takılarak maçı yerinden izleyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edebilmek için bu akşam sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Dublin’e hareket etti. Ancak maçı yerinden takip etmek isteyen TRT ekibi, İrlanda vizesi alamadığı için deplasmana gidemedi.

"Vize alma konusunda sıkıntı var"

TRT Spor’un canlı yayınında ünlü spiker Levent Özçelik, maça ilişkin değerlendirmeler yaparken, “Rakip belli olduktan sonra İrlanda’ya muhabir gönderme konusunda taleplerimiz oldu. Ama Ada’ya vize alma konusunda bir sıkıntı var. O nedenle, oraya muhabir gönderemedik. Oradaki sıcak gelişmeleri tam olarak alamıyoruz ama basın toplantısını Anadolu Ajansı veya Beşiktaş Youtube kanalı üzerinden yayınlayacağız.” ifadelerini kullandı.

