Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile RAMS Türkiye arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Maslak'taki RAMS Beyond İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, RAMS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Devran Bülbül, milli sporcular ve davetliler katıldı.

İmzalanan anlaşma ile RAMS Global, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda Türkiye'yi temsil eden Genç Milli Takım'a sponsor oldu.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, satrançta dünyanın yakından takip ettiği bir başarı hikayesi oluşturduklarını belirterek, iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

"Türkiye dünyada artık satranç ülkesi olarak anılıyor ve ülkemizin genç yıldızları otoritelerin yakın takibinde" diyen Gülkız Tulay, şöyle konuştu:

"Bu başarı öyküsünde uzun yıllardır yol arkadaşlığı yaptığımız, satrancın Türkiye’de yaygınlaştırılması için sayısız projeye birlikte imza attığımız sponsorlarımızın katkısı büyük. Türk satrancının başarı öyküsüne ortak olmak, katkı sağlamak için ilk olarak, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden Satranç Genç Milli Takımı'na destek olarak başlayan RAMS ile yol hikayemiz, farklı proje ve desteklerle büyüyerek devam edecek. Son 11 yılda 1 olimpiyat şampiyonluğu, 1 olimpiyat ikinciliği, 41 dünya şampiyonluğu, 90 Avrupa şampiyonluğu olmak üzere toplam 667 madalya kazandık. Sadece rakamlar değil tabii asıl başarımız Türkiye’ye satrancı sevdirmek. 1 milyon 200 bin lisanslı sporcu ile ülkenin en çok sporcusuna sahibiz. Bu kapsamda heyecanımızı bizimle paylaşan ve destek veren RAMS Türkiye ailesine çok teşekkür ediyoruz."

Başarılı genç satranç sporcularına destek olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren RAMS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Devran Bülbül ise "Bir süredir Türkiye'nin en yüksek lisanslı sporcu sayısına sahip satrançta, Avrupa ve dünya şampiyonluklarını gururla izliyoruz. Son 10 yılda altyapıya yatırım yapan Türkiye Satranç Federasyonunun bu başarı hikayesinde önemi büyük. Satranç sporuyla tanışan gençlerdeki pozitif değişimi, eğitim hayatlarındaki başarıyı, satranç sporunun değerlerinin kazandırdıklarını görüyoruz. Biz de spora değer katmak vizyonumuz doğrultusunda üzerimize düşeni yapmak için kolları sıvadık." ifadelerini kullandı.