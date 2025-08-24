TSK Spor Gücü Satranç Takımı, NATO Satranç Şampiyonası'nda birincilik elde etti
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Satranç Takımının, 17-23 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenen 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda takım olarak birincilik elde ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Satranç Takımının, 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.
17 ülkeden 23 takımın katıldığı şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nün takım olarak NATO Satranç Şampiyonluğu elde ettiği bilgisine yer verilen paylaşımda, "35'inci NATO Satranç Şampiyonasında Satranç Takımı sporcularımız, takım olarak birincilik kupası ve 8 altın madalya, bireysel kategoride ise 2 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Satranç Takımımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
