Tüm futbol maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Yapılan açıklama, 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağı, sonraki haftaların ise buna göre planlanacağı belirtildi.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor müsabakalarının da 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanmasının planlandığı duyurdu.

Ayrıca, Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının da 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanacağı ve buna istinaden söz konusu takımların 27. hafta müsabakalarının yeniden düzenleneceği kaydedildi.

TFF 2. Ligin 24. haftasında yarın oynanması gerekirken ertelenen müsabakaların ise 1 Mart Çarşamba günü oynanacağı, TFF 2. Ligin 26. ve 27. hafta müsabakalarının da yeniden planlanacağı ifade edildi.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Ligin 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Ligin 27. hafta müsabakaları da yeniden planlanacak.