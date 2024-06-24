Tunceli motosiklet tutkunlarını ağırlayacak

ANKARA - Tunceli, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, Tunceli ATV Kupası yarışlarının da yapılacağı 4 günlük “Motofest”e hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında gün boyu etkinliklerin ve performansların sergileneceği festival alanı kurulacak. Mototur ve yarışlar ise 27-30 Haziran günlerinde Örenönü’nde ve Munzur Çayı bölgesindeki uygun parkurlarda gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk günü olan 27 Haziran’da festival alanı açılacak ve akşam 21.00’de Öykü Gürman konseri yapılacak. 28 Haziran’da ise Pülümür’e kadar uzanacak mototurun startı verilecek ve yine 21.00’de Retrobüs konseri yapılacak. 29 Haziran günü ise Tunceli-Ovacık mototur startı gerçekleştirilecek. Türkiye Süper Enduro yarışının ilk etabı, ATV Cup ve diğer motor yarışlarının etapları yapılacak. Akşam aynı saatte Can Gox konseri yapılacak. 30 Haziran günü, Süper Enduro, ATV Cup ve diğer yarışmaların ikinci etapları gerçekleştirilecek. Akşam 17.30’da yapılacak ödül töreninin ardından, festival Zakkum grubunun konseriyle son bulacak.