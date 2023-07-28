Türk basketboluna büyük yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi olan yapı, 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahiptir. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı, 68 bin metrekare ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, mescit, alışveriş, konser ve yeme içme alanları ile otopark vardır. Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet verecek."

4.3 milyon faal sporcu var

Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 59'a, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını ise 46'dan 622'ye çıkardık. Spor salonlarımızın sayısını ise 372'den 904'e getirdik. Altyapı yatırımlarını sporcu yetiştirmeye yönelik projelerimizle destekledik. Her yaş grubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalıyla düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çalışmaları neticesinde lisanslı sporcu sayısının 278 binden 14 milyon 390 bine, faal sporcu sayısının ise 206 binden 4 milyon 315 bine çıktığını söyledi.

Sporda başarı grafiği yıldan yıla yükseliyor

Antrenör sayısının 308 bini bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor kulüplerimizin sayısı 6 bin 35'ten bugün 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor. Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalyayı kazandığımız olimpiyat oldu. Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda bile hamdolsun artık sporcularımız kürsüye çıkıyor, madalya kazanıyor, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletiyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haberler alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıkların da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum. Türk sporunun, özellikle basketbolumuzun gelişmesine verdiğimiz önemin en güzel göstergesi işte bu tesistir. Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşasında ter döken, mimarından mühendisine, işçisine tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.