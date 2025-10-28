Türk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel hakemlerden yüzlercesinin bahis hesabı olduğunu açıklamıştı. Hacıosmanoğlu bahis hesabı olan bu hakemlerden 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını belirtirken, bahis skandalının hangi maçtan sonra araştırılmaya başlandığına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunun 37. haftasında oynanan ve 0-0 biten Sincan Belediyesi Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı, bahis skandalının patlak verdiği karşılaşma oldu. Maç şut çekilmeden tamamlanmış, mücadelenin golsüz sona ermesi sonrası ise Nazilli kümede kalmış ve Zonguldak Kömürspor bir alt lige düşmüştü.

Karşılaşmayla ilgili yapılan incelemeler sonrası geçtiğimiz ay başında birçok isim hak mahrumiyetine çarptırıldı. Bu isimlerin arasında 23 futbolcunun yanı sıra Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten de bulunuyordu. Hatta masörün dahi hak mahrumiyeti cezası aldığı açıklanmıştı.

TFF hak mahrumiyeti açıklamasında, "28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında Kurulumuzca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verilmiş olup, ilgililerin FDT’nin 56. maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına, karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Hakemlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak

Haberde yer alan iddiaya göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu karşılaşmanın ardından bahis skandalının üzerine gidilmesine yönelik dar bir kadroyla toplantı yaptı. Bu toplantıda başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yer aldı. Konuşulanların dışarı sızmaması adına gizlilik esasıyla inceleme kararı alındı.

Şimdi herkes Hacıosmanoğlu'nun sayı olarak verdiği hakemlerin isimlerini merakla bekliyor. Hakemler PFDK sevkiyle açıklanacak. 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen hakemlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak. Bu hakemlerin kendilerinin düdük çaldıkları karşılaşmalara bahis yapıp yapmadıkları yargı mercileri tarafından araştırılacak.