Türk kürekçilerinden 'U23 Dünya Şampiyonası’nda 3 altın madalya!

Türk milli kürekçiler, Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası’nda Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (BLM1x) kategorisinde Halil Kaan Köroğlu, U23 Erkekler İki Tek (BM2-) kategorisinde Enes Biber ve Aytimur Selçuk, U23 Erkekler Tek Çifte (BM1x) kategorisinde ise Cevdet Ege Mutlu ile şampiyonluk kazandı. Türkiye, ilk kez milli sporcularıyla bu alanda şampiyonluk kazandı.

“Sadece bir madalya değil, yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığı"

Milli kürekçiler bu şampiyonluğun ardından Los Angles 2028 Olimpiyat’larında da şampiyonluk kazanmak için çalışacaklarını vurguladılar. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Sadece bir madalya değil, yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığını aldık. Bu çocuklar sadece kürek çekmedi; milletin umudunu, inancını suyun üstüne yazdılar. Her bir kürek darbesi, bu ülkenin yüreğiyle buluştu. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar daha yolun başı” dedi.