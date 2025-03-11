Türk sporcu Murat Elmas'tan gururlandıran başarı

İstanbul doğumlu, üç kez Dünya Kupası şampiyonu, Avrupa Kupası galibi ve sayısız uluslararası başarıya imza atmış olan Elmas, 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen turnuvada +94 kg kategorisinde rakiplerini domine ederek altın madalyayı kazandı, üst üste üçüncü kez Amerika şampiyonu olan Murat Elmas sıradaki hedefini Abu Dhabi olarak belirledi.

Texas’ta sıkı bir antrenman programı sürdüren ve adını kickboks dünyasına altın harflerle yazdıran Elmas, Kasım ayında Abu Dhabi’de gerçekleşecek dev mücadele için şimdiden sert antrenmanlara başladı ve hedeflerini daha da büyüttü.

Sıradaki durağı: Dünya şampiyonluğu!

WAKO USA zaferinin ardından gözünü daha büyük bir hedefe diken Elmas, şimdi Abu Dhabi’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Altın madalya için ringe çıkmaya hazırlanan şampiyon, adını dünya tarihine bir kez daha yazdırmaya kararlı.