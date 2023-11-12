Türk takımları Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'ni domine etti

Şahinbey Belediyesi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1, ikinci maçında Paris FC'yi 11-0, üçüncü maçında da Portsmouth takımını 5-0 yendi. Şahinbey Belediyesi, 3'te 3 yaparak B Grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükselen takım finalde Wisla Krakow ile karşılaştı.

Wisla Krakow'un 2 ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısı, Şahinbey Belediyespor'un 18. dakikadaki golüyle 2-1 tamamlandı.

23. dakikada 6 kişi kalan rakibine karşı 43. dakikada skoru eşitleyen Şahinbey Belediyesispor, 50+5'inci dakikada kaydettiği golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Şahinbey Belediyespor 2021'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu. Böylece 4. defa organize edilen turnuvayı yine bir Türk kulübü kazandı. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2022'de ise Etimesgut Belediyespor kaldırmıştı.