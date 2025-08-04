Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Feyenoord'u elemesi halinde, Play-Off Turu'nda OGC Nice ve Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kura sonuçlarına göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Feyenoord'u elemesi halinde, Play-Off Turu'nda OGC Nice ve Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-Off Turu'nda ilk maçlar 19-20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Panathinaikos ve Şahtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu turdaki maçlar 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak. Samsunspor ilk karşılaşmaya deplasmanda çıkacak.

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Beşiktaş ise St. Patrick's'i elemesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda FC Lausanne-Sport ve FC Astana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş da ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Başakşehir ise Viking FK'yı elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Spartak Trnava - Universitatea Craiova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir, ilk maçta rakibini iç sahada ağırlayacak.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Ağustos'ta, rövanşlar ise 28 Ağustos'ta oynanacak.