Türk takımlarının Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde 3. tur eleme ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur eleme kuraları çekildi.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. tur eleme kuraları çekildi.
Buna göre, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe-Zimbru eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Osijek-Zalaegerszegi TE eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde ise tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray-Zalgiris eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.