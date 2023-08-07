Türk takımlarının muhtemel rakipleri belirlendi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası çekildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yapılan kura çekimin ardından Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu.
Muhtemel rakipler
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.