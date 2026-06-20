  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türk taraftarlar, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu (Video)
Takip Et

Türk taraftarlar, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu (Video)

A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynadığı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarını adeta kırmızı-beyaza bürürken, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk taraftarlar, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu (Video)
Takip Et

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco’da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Türk taraftarlar, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu (Video) - Resim : 1

Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokaklarını Türk taraftarlar doldurdu.

Taraftarlar Calle de Luna’da toplanarak uzun kuyruklar eşliğinde stadyuma doğru yola çıktı.