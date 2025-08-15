Türk Telekom Basketbol, Pizza Italiante ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Armada Pizza Italiante restoranında gerçekleştirilen organizasyona Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, sponsor firmanın kurucu ortakları Suat Gürcan ve Caner Şener'in yanı sıra basketbolcular da katıldı.

Türk Telekom'un Ankara'nın güzide takımlarından biri olduğunu hatırlatan Savtekin Şentürk, "Biz sponsorluklar yaparak, basketboldaki marka değerimizi daha da arttırmak, güçlendirmek istiyoruz. Pizza Italiante de bunlardan bir tanesi. Basketbolu seven, basketbolun içinde olmak isteyen bir firma. Böyle anlayışta olan firmalarla hep beraber yürüme arzusundayız. Basketbolumuza değer katacak her oluşumun içinde olmak isteriz. Ankara'da genç ve altyapılarda oynayan tüm çocuklarımızın da seveceği, kendilerini içinde bulacakları bir ortam yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve kamp dönemine gireceklerini aktaran Şentürk, "Bize düşen şeylerin başında bence sporcularımıza ve teknik ekibimize rahat hareket edebilecekleri, işlerine odaklanabilecekleri bir iklim, atmosfer oluşturmak. Eğer bunu başarırsak onlar zaten kendi işlerinin üzerinde olan, çalışan, disiplinli bir ekip. Sporcularımıza da bütçe çerçevesinde anlaşıyoruz. Bu bütçe içinde en iyi, en mücadele ruhuyla dolu bir ekip oluşturmak istiyoruz. Şu anlık başlangıç olarak tabii ki gayet memnunuz. İnşallah bu performansı bütün sezon boyunca gösterecek şekilde bir hazırlık ve kamp dönemi ile turnuva dönemi geçiririz. Ondan sonra da zaten seyirciyle buluşacağız. İnşallah Ankara'mıza keyifli, güzel, seyir zevki yüksek bir atmosfer sağlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Pizza Italiante kurucu ortaklarından Suat Gürcan ise Türk Telekom'a sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hem marşımızla hem lezzetlerimizle bu sene inşallah başarılarla Ankara'da taraftarlarımıza daha keyifli anlar yaşatacağız." diye konuştu.

Tören öncesinde düzenlenen yemekte Pizza Italiante ekibi, "Türk Telekom Basketbol Marşı" adını verdikleri yeni marş yazdıklarını duyurdu. Ekip, marşı çalarak basketbolcularla birlikte seslendirdi.