Türk tenisinin yeni yüzü: Zeynep Sönmez kimdir?

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık 2026'da üçüncü tura yükselen, kortta olduğu kadar centilmenliğiyle de gündeme gelen Zeynep Sönmez, son haftalarda Türk tenisinin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Henüz 23 yaşındaki milli tenisçi, Grand Slam sahnesindeki sonuçları ve yükselen grafiğiyle Türkiye kadın tenisinde son yılların en dikkat çekici çıkışına imza attı.

DW Türkçe'den Pelin Ünker, Sönmez'in serüvenini derledi.

Turnuvanın ilk turunda dünya sıralamasının 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 yenerek ikinci tura yükselen Sönmez, ikinci turda da 74. sırada bulunan Macar Anna Bondar'ı 6-2, 6-4 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Bu galibiyetle Sönmez, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükseldi ve Wimbledon 2025'teki en iyi Grand Slam derecesini tekrarladı.

Zeynep Sönmez ile dünya sıralamasında 94, sırada bulunan Yulia Putintseva arasındaki Avustralya Açık üçüncü tur karşılaşması, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Dünya sıralamasında 112'nci sırada bulunan milli tenisçinin Avustralya Açık'taki ilk tur maçı, yalnızca skorla değil, kort içindeki bir anla da gündem oldu.

Alexandrova ile oynadığı maç sırasında bir top toplayıcının sıcak altında fenalaştığını fark eden Sönmez oyunu durdurdu, top toplayıcıyı gölgeye yönlendirip sağlık ekipleri gelene kadar yanında kaldı.

Maç yaklaşık birkaç dakikalık aranın ardından devam etti ve Sönmez'in galibiyetiyle sonuçlandı.

"Önce insan" refleksi

Sönmez'in "önce insan" refleksi, onu bir anda turnuvanın "sempati toplayan" isimlerinden birine dönüştürdü.

Bu anları BBC'ye anlatan Sönmez, yardım etmenin "içgüdüsel" olduğunu vurguladı: "Her zaman iyi bir tenisçi olmaktan çok iyi bir insan olmanın daha önemli olduğunu söylerim. Ona yardım etmek içgüdüsel bir davranıştı, herkes aynı şeyi yapardı. Yardım edebildiğim için mutluyum."

İstanbul'dan dünya takvimine

30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğan Sönmez, profesyonel tenisçinin sürekli seyahat ve bireysel disiplin gerektiren hayatına erken yaşta adım attı.

Sönmez, 6-7 yaşlarında tenisle ilk tanışma hikayesini daha önce verdiği söyleşilerde şöyle anlattı: "Yaz okulunda basketboldan kaçıp tenise gidince bir antrenör tarafından fark edildim ve tenise başladım." Bu başlangıç, onu kısa sürede uluslararası tenis yolculuğuna taşıdı.

WTA'nın (Kadınlar Tenis Birliği) resmi oyuncu profilinde; 1.70 boyunda, sağ elini kullanan ve çift el backhand oynayan bir tenisçi olarak listeleniyor. Kariyerini Tunuslu antrenör Issam Jellali ile sürdürüyor, kondisyon ve mental performans tarafında ise Mehmet Bayraktar ile çalışıyor.

Merida'da gelen ilk WTA şampiyonluğu

Sönmez'in profesyonel kariyeri, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) seviyesinde şampiyonluklar kazanarak başladı ve kısa sürede WTA seviyesindeki çıkışa dönüştü. Bu süreç, onun WTA ana tablo/eleme aşamalarına düzenli katılımını sağladı.

Sönmez'i Türkiye'de geniş kitlelere tanıtan asıl sıçrama ise 3 Kasım 2024'te Meksika'daki Merida Open ile geldi.

Sönmez, ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2, 6-1 yenerek WTA düzeyindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, Türk tenisinde Çağla Büyükakçay'dan (2016) bu yana bir WTA şampiyonluğu anlamına da geliyordu.

Wimbledon'dan Avustralya Açık'a

Sönmez, Grand Slam sahnesindeki görünürlüğünü 2025'te Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak güçlendirdi. Çinli rakibi Wang Xinyu'yu 7-5, 7-5 yenerek Open Era'da üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.

2025 sezonunda ayrıca ABD Açık'ta ikinci tura çıkması da kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

2026 Avustralya Açık'taki performansı ise bu yükselişin tek seferlik olmadığını gösterdi: Sönmez hem tribün desteğini arkasına aldı hem de üst turlara yürüyerek Grand Slam seviyesinde "istikrarlı" görünürlük kazandı.

Oyun tarzı, disiplin ve kişisel yaklaşım

Kasım 2025'te tennis.com'a konuşan Sönmez, oyununu agresif ancak uyarlanabilir, gerektiğinde savunmadan hücuma geçebilen bir tenisçi olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, farklı yüzeylerde maç kazanabilmesini sağlıyor.

Tennis.com'daki söyleşi, Sönmez'in kort dışı dünyasına dair de somut detaylar veriyor.

"Çok seyahat ettiğim için evdeyken dışarı çıkmak istemiyorum. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçirmek istiyorum" diyen Sönmez, sinemaya olan tutkusunu da özellikle vurguluyor. Favorileri arasında "Yüzüklerin Efendisi" serisini sayıyor.

Sönmez'in portresini anlamlı kılan şey, yalnızca bir turnuva haftasında parlaması değil; ITF'den WTA'ya uzanan çizgiyi adım adım örmesi. Sönmez, Türkiye gibi teniste "geleneksel olmayan" bir ülkeden çıkıp büyük sahnede yer edinmenin mümkün olduğunu gösteren bir temsil gücü taşıyor.