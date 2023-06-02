Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ABB FOMGET G.S.K oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakanın uzatma bölümünde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Müsabakanın 8. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında ceza sahası içinde Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9. dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+5. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Ümran'la sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Daha sonra ani gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında Kyremeh'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine Fenerbahçe Petrol Ofisi ceza sahası içindeki pozisyonu tekrar inceleyen hakem Cansu Tiryaki, Ecem Cumert'in topa elle müdahale ettiğine kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Atışı 90+8. dakikada kullanan Apanashchenko, skoru 1-1 yaptı.

Müsabakanın norma süresi 1-1 eşitlikle geçildi.

94. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET öne geçti. Ümran'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuç'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

107. dakikada Başkent temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Tuğba Karataş'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kuç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

109. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Coleman, attığı sert şutla farkı 1'e indirdi: 3-2.

114. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET farkı tekrar 2'ye yükseltti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası yakınında topa yükselen Kuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.

Müsabakanın 90+3. dakikasında ilk sarı kartını gören Ecem Cumert, 95. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu şampiyon tamamladı.

Erkan: "Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, 20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kadın futboluna verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz 'Toplumsal Eşitlik Hareketi' ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum."