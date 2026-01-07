Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.

Derbinin bilet fiyatları 1500 ve 3 bin lira olarak belirlendi.