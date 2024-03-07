Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şu ana kadar 11 branşta 50 kota aldı

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Paris 2024'e Türkiye, 50 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.

Filenin Sultanları 12 kişiyle olimpiyata gidecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.

FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi), okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) şu ana kadar takım olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.

Bireyselde en çok kota boks ve güreşte

Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran sporlar, şu ana kadar boks ve güreş oldu.

Boksta milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, Polonya'da geçen yıl düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Paris 2024'e kota almayı başardı.

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz da 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran isimler oldu.

Tokyo'da madalya alan isimler

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 8'i Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı

Tokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.

Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota kazandırdı. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.

Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.

Son olimpiyatta bronz madalya alan milli güreşçi Yasemin Adar'ın ise kota müsabakaları 2024 yılında devam edecek. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

Paris'te 11 branş garanti

Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.

Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.

Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.

Bazı branşlarda isimleri federasyonlar belirleyecek

Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.

Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, yelken ve okçulukta katılacak isimlere federasyonlar karar verecek.

Kotalar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle: