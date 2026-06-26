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Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Türkiye-ABD maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Haber Merkezi
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Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşılaştı.

Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi - Resim : 1

Grupta oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarında puan alamayan A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesi Dünya Kupası'na veda ederken, ev sahibi ise gruptan çıkmayı garantiledi.

Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi - Resim : 2

Los Angeles’te bulunan SoFi Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları maça büyük ilgi gösterdi.

Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi - Resim : 3

Müsabakanın başlamasına saatler kala stat önünde toplanan taraftarlar, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştururken renkli görüntüler sergiledi.