  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor?
Takip Et

Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final mücadelesinde Yunanistan'ı farklı yenerek, 24 yıl sonra finale çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor?
Takip Et

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ı farklı yenerek, 24 yıl sonra 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda finale çıktı.

Karşılaşma Türkiye'nin 26 sayı üstünlüğüyle bitti. Alperen Şengün ve Ercan Osmani yıldızlaşırken, Osmani maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Türkiye bu akşam kadrosunda iki NBA oyuncusu bulunan Almanya ile karşılaşacak. BBC Türkçe iki takımın istatistiklerini derledi.

Final maçı bu akşam TSİ 21:00'de oynanacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. İki takımın Avrupa Şampiyonası'nda daha önceki karşılaşmalarında Türkiye dört, Almanya yedi galibiyet aldı.

İki takımın bu şampiyonadaki ortalamalarıysa birbirine yakın.

Almanya, bu turnuvadaki sekiz karşılaşmada ortalama 101 sayı atarken, Türkiye 91 sayı ortalama tutturdu.

Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor? - Resim : 1

Asist ve üç sayılık basketlerde Türkiye önde, ribaund ve iki sayılık atışlardaysa Almanya önde görünüyor.

Serbest atışlardaysa Almanya'nın daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

Almanya aynı zamanda turnuvanın en az top kaybeden takımı.

12 Dev Adam'ın yıldızı Houston Rockets oyuncusu Alperen Şengün de istatistikleriyle göz dolduruyor.

EuroBasket internet sitesindeki verilere göre, Şengün, son 30 yılda tek bir Avrupa Şampiyonası'nda 150+ sayı, 50+ ribaund ve 50+ asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Türkiye'nin çalıştırıcısı Ergin Ataman, Şengün'ün asist performansı için, "O NBA'deki en iyi uzun pasör olabilir" diyor.

Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor? - Resim : 2

Almanya'nın kadrosunda NBA'de oynayan iki basketbolcu bulunuyor.

Bunlar Sacramento Kings forması giyen Dennis Schröder ve Orlando Magic forması giyen Franz Wagner.

Almanya 1993 yılında evinde oynadığı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

Türkiye'nin bu şampiyonadaki en büyük başarısı, 2001'de oynadığı finaldi. 12 Dev Adam bu finali Yugoslavya karşısında 78-69 kaybetti.

Almanya, 2023 yılında da Sırbistan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye 2010'da ABD ile İstanbul'da Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı 81-64 kaybetmişti.

Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor? - Resim : 3

12 Dev Adam ilk kez yabancı bir ülkede oynanan şampiyonada finale çıkmayı başardı.

Filenin Sultanları dünya ikincisi: Sizinle gurur duyuyoruzFilenin Sultanları dünya ikincisi: Sizinle gurur duyuyoruzSpor
Spor
Beşiktaş'tan son dakika galibiyet
Beşiktaş'tan son dakika galibiyet
Buse Naz dünya şampiyonluğu için mücadele edecek
Buse Naz dünya şampiyonluğu için mücadele edecek
Kenan ve Hakan'ın gol attığı maçta Juventus, İnter'i 4-3 mağlup etti
Kenan ve Hakan'ın gol attığı maçta Juventus, İnter'i 4-3 mağlup etti
Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde
Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Ali Koç’tan MHP'nin destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var