  3. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşılaşacak
2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, dördüncü maçında yarın Estonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14:45'te başlayacak.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18:00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21:15'te Çekya ile mücadele edecek.

