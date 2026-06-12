Türkiye Avustralya dev maç ekranı nerede izlenir? Türkiye maçı dev ekran konum (İstanbul-Ankara)…

Türkiye Avustralya dev maç ekranı nerede izlenir? Türkiye maçı dev ekran (İstanbul-Ankara)… A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı kritik müsabaka için geri sayım başladı. 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 07:00’de ekranlara gelecek bu dev randevu öncesinde, futbolseverleri tatlı bir telaş sardı. Milyonlarca taraftar, milli coşkuyu bir arada yaşamak için şehirlerde kurulacak ücretsiz dev ekranların adreslerini sorguluyor. Özellikle taraftar yoğunluğunun en üst seviyede olduğu İstanbul ve Ankara’da, belediyelerin ve meydanların hazırlıkları sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında tek yürek olmak ve dev ekranlarda millileri desteklemek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki en yakın gösterim alanlarını yakından takip ediyor.

TÜRKİYE AVUSTRALYA DEV MAÇ EKRANI NEREDE İZLENİR?

İstanbul’da Türkiye Avustralya maçı için özellikle belediyelerin başlattığı çalışmalar kapsamında şu meydanlara kurulacak dev ekranlarda karşılaşma takip edilebilecek.

İSTANBUL DEV EKRAN ADRESLERİ

İBB Ana Meydan Ekranları (Tüm İstanbullulara Açık):

Fatih / Eminönü: Eminönü Meydanı

Eminönü Meydanı Beylikdüzü: Beylikdüzü Metrobüs Meydanı

Beylikdüzü Metrobüs Meydanı Üsküdar: Üsküdar Sahil Meydanı

İlçe Belediyeleri ve Alanlar (Her Bölgeden En Yakın Adresler):

Arnavutköy: Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı

Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı Bağcılar: Bağcılar Meydanı

Bağcılar Meydanı Bahçelievler: Bahçelievler Hükümet Konağı Önü

Bahçelievler Hükümet Konağı Önü Başakşehir: Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet Bayrampaşa: Muratpaşa Kapalı Pazar Alanı

Muratpaşa Kapalı Pazar Alanı Beykoz: Beykoz Meydanı (On Çeşmeler Meydanı)

Beykoz Meydanı (On Çeşmeler Meydanı) Beyoğlu: Tersane İstanbul Etkinlik Alanı

Tersane İstanbul Etkinlik Alanı Büyükçekmece: Sahil Demokrasi Parkı Önü ve Mimaroba Büyük Atatürk Parkı

Sahil Demokrasi Parkı Önü ve Mimaroba Büyük Atatürk Parkı Çatalca: Çatalca Millet Bahçesi

Çatalca Millet Bahçesi Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı Esenler: Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı Alanı

Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı Alanı Esenyurt: Esenyurt Cumhuriyet Meydanı

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı Eyüpsultan: Eyüpsultan Meydanı

Eyüpsultan Meydanı Fatih: Yedikule Hisarı içi (Ücretsiz etkinlik alanları)

Yedikule Hisarı içi (Ücretsiz etkinlik alanları) Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Güngören: Güngören Belediye Stadyumu

Güngören Belediye Stadyumu Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı (Kalamış Etkinlik Alanı - Turnuva boyunca 24 saat tüm maçlar açık) ve Terminal Kadıköy

Kalamış Atatürk Parkı (Kalamış Etkinlik Alanı - Turnuva boyunca 24 saat tüm maçlar açık) ve Terminal Kadıköy Kağıthane: Hasbahçe Mesire Alanı

Hasbahçe Mesire Alanı Maltepe: Maltepe Sahil Etkinlik Alanı

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı Pendik: Pendik Sahil Meydanı

Pendik Sahil Meydanı Sancaktepe: Sancaktepe Meydan Park

Sancaktepe Meydan Park Sultanbeyli: Sultanbeyli Kent Meydanı

Sultanbeyli Kent Meydanı Sultangazi: Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı Şişli: Şişli Camii Önü / Meydanı

Şişli Camii Önü / Meydanı Tuzla: Tuzla Sahil (İTÜ Yanı)

Tuzla Sahil (İTÜ Yanı) Ümraniye: 15 Temmuz Şehitler Meydanı

15 Temmuz Şehitler Meydanı Üsküdar (Alternatifler): Kandilli Camii Park Alanı ve Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu

Kandilli Camii Park Alanı ve Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu Zeytinburnu: Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı

(Not: Beşiktaş Zorlu PSM, Akmerkez Dekk ve Ataşehir DasDas gibi bazı kapalı/özel alanlar da dev ekran kurmaktadır ancak buralar için ücretsiz olmalarına rağmen önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.)

TÜRKİYE MAÇI DEV EKRAN (İSTANBUL-ANKARA)…

ANKARA DEV EKRAN ADRESLERİ

Ankara'da sabahın erken saatlerinde milli heyecanı toplu yaşamak isteyen Başkentliler için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri şu ana noktaları hazırladı:

Altındağ / Merkez: Altınpark (Açık Hava Etkinlik Alanı)

Altınpark (Açık Hava Etkinlik Alanı) Yenimahalle / Çankaya: Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı Keçiören: Kalaba Kent Meydanı

Kalaba Kent Meydanı Çankaya: İsmet İnönü Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı (Belediyenin dev ekran kurduğu açık park alanları)

İsmet İnönü Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı (Belediyenin dev ekran kurduğu açık park alanları) Mamak & Diğer Çevre İlçeler: İlçe belediyelerinin merkez binaları önündeki meydanlar ve festival/etkinlik alanları.

Hatırlatma: Maç sabah 07.00'de başlayacağı için dev ekran etkinlik alanlarında kapılar ve ikramlar 06.30 itibarıyla başlayacaktır. Katılacak vatandaşların açık alanlar için yanlarında katlanabilir sandalyelerini getirmeleri önerilmektedir. Bizim Çocuklar'a Dünya Kupası yolculuğunda başarılar dileriz!