Türkiye Avustralya dev maç ekranı nerede izlenir? Türkiye maçı dev ekran konum (İstanbul-Ankara)…
Türkiye Avustralya dev maç ekranı nerede izlenir? 14 Haziran Pazar günü TSİ 07:00’da başlayacak olan Türkiye Avustralya maçı öncesinde milyonlarca futbolsever destek olmak için ücretsiz kurulan dev ekran adreslerini araştırmaya başladı. Özellikle kullanıcı ve taraftar sayısının fazla olduğu İstanbul ve Ankara’da Türkiye maçı dev ekran (İstanbul-Ankara)… sorgulaması yapılmaya başlandı.
Türkiye Avustralya dev maç ekranı nerede izlenir? Türkiye maçı dev ekran (İstanbul-Ankara)… A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı kritik müsabaka için geri sayım başladı. 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 07:00’de ekranlara gelecek bu dev randevu öncesinde, futbolseverleri tatlı bir telaş sardı. Milyonlarca taraftar, milli coşkuyu bir arada yaşamak için şehirlerde kurulacak ücretsiz dev ekranların adreslerini sorguluyor. Özellikle taraftar yoğunluğunun en üst seviyede olduğu İstanbul ve Ankara’da, belediyelerin ve meydanların hazırlıkları sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında tek yürek olmak ve dev ekranlarda millileri desteklemek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki en yakın gösterim alanlarını yakından takip ediyor.
TÜRKİYE AVUSTRALYA DEV MAÇ EKRANI NEREDE İZLENİR?
İstanbul’da Türkiye Avustralya maçı için özellikle belediyelerin başlattığı çalışmalar kapsamında şu meydanlara kurulacak dev ekranlarda karşılaşma takip edilebilecek.
İSTANBUL DEV EKRAN ADRESLERİ
İBB Ana Meydan Ekranları (Tüm İstanbullulara Açık):
- Fatih / Eminönü: Eminönü Meydanı
- Beylikdüzü: Beylikdüzü Metrobüs Meydanı
- Üsküdar: Üsküdar Sahil Meydanı
İlçe Belediyeleri ve Alanlar (Her Bölgeden En Yakın Adresler):
- Arnavutköy: Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı
- Bağcılar: Bağcılar Meydanı
- Bahçelievler: Bahçelievler Hükümet Konağı Önü
- Başakşehir: Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet
- Bayrampaşa: Muratpaşa Kapalı Pazar Alanı
- Beykoz: Beykoz Meydanı (On Çeşmeler Meydanı)
- Beyoğlu: Tersane İstanbul Etkinlik Alanı
- Büyükçekmece: Sahil Demokrasi Parkı Önü ve Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
- Çatalca: Çatalca Millet Bahçesi
- Çekmeköy: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
- Esenler: Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı Alanı
- Esenyurt: Esenyurt Cumhuriyet Meydanı
- Eyüpsultan: Eyüpsultan Meydanı
- Fatih: Yedikule Hisarı içi (Ücretsiz etkinlik alanları)
- Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı
- Güngören: Güngören Belediye Stadyumu
- Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı (Kalamış Etkinlik Alanı - Turnuva boyunca 24 saat tüm maçlar açık) ve Terminal Kadıköy
- Kağıthane: Hasbahçe Mesire Alanı
- Maltepe: Maltepe Sahil Etkinlik Alanı
- Pendik: Pendik Sahil Meydanı
- Sancaktepe: Sancaktepe Meydan Park
- Sultanbeyli: Sultanbeyli Kent Meydanı
- Sultangazi: Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı
- Şişli: Şişli Camii Önü / Meydanı
- Tuzla: Tuzla Sahil (İTÜ Yanı)
- Ümraniye: 15 Temmuz Şehitler Meydanı
- Üsküdar (Alternatifler): Kandilli Camii Park Alanı ve Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu
- Zeytinburnu: Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı
(Not: Beşiktaş Zorlu PSM, Akmerkez Dekk ve Ataşehir DasDas gibi bazı kapalı/özel alanlar da dev ekran kurmaktadır ancak buralar için ücretsiz olmalarına rağmen önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.)
TÜRKİYE MAÇI DEV EKRAN (İSTANBUL-ANKARA)…
ANKARA DEV EKRAN ADRESLERİ
Ankara'da sabahın erken saatlerinde milli heyecanı toplu yaşamak isteyen Başkentliler için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri şu ana noktaları hazırladı:
- Altındağ / Merkez: Altınpark (Açık Hava Etkinlik Alanı)
- Yenimahalle / Çankaya: Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı
- Keçiören: Kalaba Kent Meydanı
- Çankaya: İsmet İnönü Parkı ve Muharrem Dalkılıç Parkı (Belediyenin dev ekran kurduğu açık park alanları)
- Mamak & Diğer Çevre İlçeler: İlçe belediyelerinin merkez binaları önündeki meydanlar ve festival/etkinlik alanları.
Hatırlatma: Maç sabah 07.00'de başlayacağı için dev ekran etkinlik alanlarında kapılar ve ikramlar 06.30 itibarıyla başlayacaktır. Katılacak vatandaşların açık alanlar için yanlarında katlanabilir sandalyelerini getirmeleri önerilmektedir. Bizim Çocuklar'a Dünya Kupası yolculuğunda başarılar dileriz!