Türkiye Avustralya maç özeti! Skor üzdü, ders çıkarma zamanı... Türkiye maç özeti sizlerle

Türkiye Avustralya maç özeti, alınan 2-0’lık beklenmedik mağlubiyetin ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 30 şuta rağmen gol üretilemeyen karşılaşma, kaçan fırsatlar ve savunmada yapılan hatalar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, milli takımın performansı da tartışma konusu oldu. Türkiye’nin oyun üstünlüğünü skora yansıtamadığı mücadelede yaşanan kritik anlar ve maçın tüm detayları, “Türkiye Avustralya maç özeti” aramalarını zirveye taşıdı. İşte karşılaşmaya dair tüm önemli pozisyonlar ve öne çıkan anlar…

Türkiye Avustralya maç özeti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Büyük beklentilerle çıkılan mücadelede Türkiye sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Avustralya’ya galibiyeti getiren goller Irankunda ve Metcalfe’den geldi.

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Türkiye maç özeti

Maçın genelinde ilk bölümde topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye olurken, rakip Avustralya hızlı kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Ancak ilk dakikalarda iki ekip de net bir gol fırsatı üretemedi. Türkiye adına ilk ciddi tehlike 26. dakikada geldi. Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan yaptığı ortada Arda Güler’in gelişine şutu kaleci Beach’te kaldı. Bir dakika sonra ise Avustralya golü buldu. Uzun top sonrasında savunma arkasına sarkan Irankunda, Merih Demiral’ı geçerek yaptığı vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

Türkiye maçı kaç kaç bitti bugün?

İlk yarının devamında Abdülkerim Bardakcı’nın uzaktan şutu direkten dönerken Türkiye beraberliğe yaklaştı. İkinci yarıda İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu ile fırsatlar bulan milliler, aradığı golü bulamadı. 75. dakikada Metcalfe’nin ceza sahası dışından attığı sert şut farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Türkiye baskı kursa da sonuç değişmedi ve maç 2-0 Avustralya üstünlüğüyle sona erdi.