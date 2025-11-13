  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türkiye - Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Takip Et

Türkiye - Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye - Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Takip Et

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de konuk edecek.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak.

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.

Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe'de Lewandowski sesleri: İlk görüşme gerçekleştiFenerbahçe'de Lewandowski sesleri: İlk görüşme gerçekleştiSpor
Benzine zam geliyor: İşte 13 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geliyor: İşte 13 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul’da 84 noktada hız limiti güncellendiİstanbul’da 84 noktada hız limiti güncellendiEkonomi
İşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildiİşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildiGündem

 

Spor
Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım 2025 maç programları, saat ve kanal bilgisi
Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım 2025 maç programları, saat ve kanal bilgisi
Fenerbahçe'de Lewandowski sesleri: İlk görüşme gerçekleşti
Fenerbahçe'de Lewandowski sesleri: İlk görüşme gerçekleşti
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: Ek bilgiler talep edilmektedir
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: Ek bilgiler talep edilmektedir
PFDK duyurdu: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun idari tedbir kararı kaldırıldı
PFDK: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun idari tedbir kararı kaldırıldı