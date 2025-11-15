Türkiye - Bulgaristan milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, gruptaki beşinci karşılaşmasına 9 puanla ikinci sırada çıkıyor. Henüz puanla tanışamayan Bulgaristan Milli Takımı ise son sırada bulunuyor. Türkiye – Bulgaristan milli maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak? Nereden canlı izlenir? Merak edilen tüm bilgiler burada…

Türkiye - Bulgaristan milli maçı hangi kanalda?

Türkiye - Bulgaristan milli maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Exxen platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Milli maç saat kaçta?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım Cumartesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

Milli takım aday kadrosu

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)