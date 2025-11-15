  1. Ekonomim
  Türkiye, Bulggaristan galibiyeti ile play-off biletini aldı
Türkiye, Bulggaristan galibiyeti ile play-off biletini aldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Bursa’da oynanan maçta Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek play-off'ı garantiledi. Karşılaşmanın golleri Hakan Çalhanoğlu ve kendi kalesine gol atan Atanas Chernev'den geldi.

Türkiye, Bulggaristan galibiyeti ile play-off biletini aldı
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda play-off biletini garantilemek için sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti. Maçı 2-0 A Milli Takım kazandı. Türkiye, Bulggaristan galibiyeti ile play-off biletini aldı - Resim : 1

Maçın ilk golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü kaydederek, Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun’u geride bıraktı. 

Milli takımda Kaan Ayhan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

 Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan mücadelede İskoç hakem Nicholas Walsh düdük çaldı.

Montella 3 değişiklik yaptı

Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

