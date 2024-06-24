  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu
Takip Et

Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu

Türkiye-Çekya maçını Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu
Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Çekya maçı öncesi Milli Takım'da Arda Güler krizi: İdmanda yaşananlar gündem oldu,TFF açıklama yaptıÇekya maçı öncesi Milli Takım'da Arda Güler krizi: İdmanda yaşananlar gündem oldu,TFF açıklama yaptıSpor

 

Galatasaray'ın acı günü: Atilla Donat hayatını kaybettiGalatasaray'ın acı günü: Atilla Donat hayatını kaybettiSpor

 