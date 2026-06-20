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Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti! Milli futbolcular gözyaşlarını tutamadı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha içinde kendilerini yere bırakarak gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi
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Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti! Milli futbolcular gözyaşlarını tutamadı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti. Grubun ilk müsabakasında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlıların turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti! Milli futbolcular gözyaşlarını tutamadı - Resim : 1
Paraguay karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından birçok milli futbolcu da büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti! Milli futbolcular gözyaşlarını tutamadı - Resim : 2

Kırmızı-beyazlı oyuncular, kendilerini yere bırakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti! Milli futbolcular gözyaşlarını tutamadı - Resim : 3
Duygusal anlar yaşayan oyuncuları, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşları teselli etti.