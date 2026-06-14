Türkiye elendi mi? 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye elendi mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İlk grup maçında sahadan puansız ayrılan Türkiye'nin kupaya devam edip etmeyeceği, "Türkiye elendi mi?" ve "Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şansı bitti mi?" sorularını gündeme taşıdı.

Türkiye elendi mi?

Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında beklenmedik bir skor alarak 2-0 mağlup oldu. Avustralya karşısında alınan bu mağlubiyetin ardından Türkiye elendi mi soruları tekrardan gündeme geldi. Ancak grup aşaması sürüyor. Türkiye, ilk maçtaki skor nedeniyle dezavantajlı duruma düştü. Ancak grupta ABD ve Paraguay maçımız daha var. Burada alacağımız minimum 4 puan gruplardan çıkmamıza yarayabilir.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye elendi mi?

2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk mücadelesinde Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Karşılaşmanın ardından futbolseverler arasında “Türkiye elendi mi?” sorusu sıkça konuşulmaya başlasa da mevcut durumda milli takımın turnuvaya veda etmesi söz konusu değil. Grup aşamasının henüz ilk haftası geride kalırken Türkiye’nin önünde oynayacağı iki kritik mücadele daha bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki kalan maçlarında ev sahibi ABD ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta alınan mağlubiyet nedeniyle puan tablosunda dezavantajlı bir konuma düşülse de çeyrek finale yükselme umutları devam ediyor. Özellikle kalan karşılaşmalarda alınacak olumlu sonuçlar, grubun sıralamasını tamamen değiştirebilir. Futbol otoriteleri, Türkiye’nin ikinci ve üçüncü maçlarda göstereceği performansın belirleyici olacağını vurgularken, gruptan çıkma ihtimalinin halen güçlü olduğunu ifade ediyor. Dört puan veya daha fazlasının elde edilmesi halinde Türkiye’nin üst tura yükselme şansının önemli ölçüde artacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle Avustralya yenilgisi moral bozucu olsa da Dünya Kupası serüveni sona ermiş değil. Milli takım, kalan iki mücadelede alacağı sonuçlarla hem puan tablosundaki yerini iyileştirmeyi hem de son 16 turuna kalma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.