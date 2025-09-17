Türkiye Finans’ın ana sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti

Her yaştan sporseverin bir araya geldiği Gurme Run yarı maratonu, 5K, 10K ve 21K kategorileri düzenlendi. Rota boyunca yerel lezzet durakları, kültürel miras noktaları ve müzikli eğlence alanları sunuldu. Koşu kitlerinde yer alan yöresel ürünler ve gastronomi rehberi sayesinde Gaziantep mutfağının eşsiz tatları tanıtıldı.

Gurme Run Yarışı Organizatörü Bahar Saygılı, bu etkinliğin Türkiye'nin yemek temalı ve aynı zamanda spor turizmine katkı sağlayacak olan yol koşusu olduğunu söyle

Uluslararası olarak bu yıl ilkini Gaziantep'te düzenlediklerini belirten Saygılı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Finans Katılım Bankası'nın ana sponsorluğunda yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 yabancı, 700 civarında da Türk koşucusu var. Milli Sporcularımızın da olduğu yarışlarda hem ödülümüz var. Her 2.5 ve 5. kilometrelerde SP dediğimiz alanlarda baklavalarımız var. Adından da anlaşıldığı gibi spor organizasyonu olmaktan öte aynı zamanda bölgenin yerel lezzetlerini tattırdığımız ve bölgeyi gezebilme imkânı olduğu bir etkinlik oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda sporcularımız müzeleri de ücretsiz gezme imkânı buldu."

Sporla yerel turizm birleşiyor

Saygılı, Türkiye'de eksik olduğunu düşündükleri bir alan olduğunu ifade ederek, "Sporu destekleyen pek çok marka bizimle beraber ama bir yandan turizmi ve yerel lezzetleri de dünyaya tanıtmanın bir yöntemi olarak bu ismi seçtik. Gaziantep ilki, ikincisi 3 Mayıs 2026'da Van'da olacak. Atletizm sporuna renk kattığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Finans Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk ise Türkiye Finans olarak hayatın her alanında 'insan odaklı bankacılık' anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Gaziantep'in, Türkiye ekonomisinin ve sanayi sektörünün lokomotif illerinden biri olması bakımından banka için stratejik bir öneme sahip olduğuna değinen Ertürk, "Kültürün, lezzetin ve sporun iç içe geçtiği çok özel bir buluşma olan Gaziantep Gurme Run organizasyonunun ana sponsoru olduk. Sporun birleştirici gücü ile Gaziantep'in eşsiz mutfağını buluşturan bu organizasyon hem sağlıklı yaşam kültürünü destekliyor hem de şehrimizin değerlerini uluslararası ölçekte tanıtıyor." dedi.

“Gaziantep için özel bir gün”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur ise Gaziantep için özel bir gün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız koşarken kentin her zerresinde gastronomi lezzetlerini hissediyorlar. Gaziantep sadece tarihi bir şehir veya sanayi şehri değil kültürüyle beraber sporun da şehridir."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nafiz Şahin de etkinliğe sponsor olan Türkiye Finans Bankasına ve destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Yarışların tamamlanmasının ardından 5k koşusu parkurunu kadınlarda Seher Timurçin, erkeklerde Sedat Emir, 10k koşu parkurunu ise kadınlarda Nazlıcan Düzce, erkeklerde Ahmet Emir Saygılı birincilikle tamamladı.21k maratonunu ise kadınlarda Hasibe Demir, erkeklerde ise Ahmet Alkanoğlu ipi göğüsledi.