Türkiye - Fransa maçının hakemi belli oldu

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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.

VAR hakemi Dingert, kısa süre önce Okan Buruk'un sözleriyle gündeme gelmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Sporting Lizbon maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak.