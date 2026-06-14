Türkiye gruptan nasıl çıkar? Bir sonra Türkiye maçı ne zaman? Hesap başladı, tek ihtimal...
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İlk maçta Avustralya karşısında çok kötü oynadık, 2-0 mağlup olduk. Grup aşamasında dezavantajlı bir konuma düştük. Bu noktada hesaplamalar başladı. Matematik başladı. Peki Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, Türkiye nasıl çıkar? Burada Paraguay maçı çok önemli. Bir sonraki Türkiye maçı ne zaman sorusu daha da önem kazandı. İşte Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali...
Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda alınan Avustralya mağlubiyetinin sonrasında en çok konuşulan husus durumuna geldi. Turnuvaya 2-0’lık beklenmedik bir yenilgiyle başlayan A Milli Takım, bu sonuçla birlikte grup hesaplarını zorlaştırsa da şansını tamamen kaybetmiş değil. Gözler şimdi kritik Paraguay maçına çevrilmiş durumda çünkü alınacak olası bir galibiyet, hem puan tablosunu yeniden şekillendirecek hem de Türkiye’nin üst tura yükselme umutlarını canlı tutacak. Taraftarlar ise “Türkiye gruptan nasıl çıkar?”, “Bir sonraki maç ne zaman?” ve “hesaplar nasıl değişti?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm ihtimaller, puan senaryoları ve Türkiye’nin gruptan çıkma yolu…
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
1. En güçlü senaryo: “İki galibiyet + direkt çıkış”
Şart:
Paraguay’ı yenmek
ABD’yi yenmek
Avustralya’nın puan kayıpları
Sonuç:
Türkiye büyük ihtimalle 1. veya 2. sıradan çıkar
Hatta averajla grup liderliği bile mümkün
Bu senaryo hâlâ tamamen açık ama artık “zorlaştı”
2. Orta senaryo: “1 galibiyet + 1 beraberlik”
Şart:
Paraguay galibiyeti
ABD veya Avustralya’dan beraberlik
Sonuç:
Büyük ihtimalle 2. veya 3. sıra
48 takımlı formatta en iyi 3. olarak çıkma şansı yüksek
En gerçekçi kurtuluş yolu bu hale geldi
3. Riskli senaryo: “1 galibiyet”
Şart:
Sadece Paraguay’ı yenmek
ABD ve Avustralya’ya kaybetmek
Sonuç:
3 puanla kalır
Averaj kritik olur
3.’lükten çıkma ihtimali tamamen diğer gruplara bağlı
Bir sonra Türkiye maçı ne zaman?
Türkiye, kritik maç olan Paraguay maçına 20.06.2026 06:00'da çıkacak. Bu maç San Francisco Stadyumu'nda oynanacak.
1.ABD 1 1 0 0 4 1 3
2.AVUSTRALYA 1 1 0 0 2 0 3
3.TÜRKİYE 1 0 0 1 0 2 0
4.PARAGUAY 1 0 0 1 1 4 0