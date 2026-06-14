Türkiye gruptan nasıl çıkar? Bir sonra Türkiye maçı ne zaman? Hesap başladı, tek ihtimal...

Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda alınan Avustralya mağlubiyetinin sonrasında en çok konuşulan husus durumuna geldi. Turnuvaya 2-0’lık beklenmedik bir yenilgiyle başlayan A Milli Takım, bu sonuçla birlikte grup hesaplarını zorlaştırsa da şansını tamamen kaybetmiş değil. Gözler şimdi kritik Paraguay maçına çevrilmiş durumda çünkü alınacak olası bir galibiyet, hem puan tablosunu yeniden şekillendirecek hem de Türkiye’nin üst tura yükselme umutlarını canlı tutacak. Taraftarlar ise “Türkiye gruptan nasıl çıkar?”, “Bir sonraki maç ne zaman?” ve “hesaplar nasıl değişti?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm ihtimaller, puan senaryoları ve Türkiye’nin gruptan çıkma yolu…

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

1. En güçlü senaryo: “İki galibiyet + direkt çıkış”

Şart:

Paraguay’ı yenmek

ABD’yi yenmek

Avustralya’nın puan kayıpları

Sonuç:

Türkiye büyük ihtimalle 1. veya 2. sıradan çıkar

Hatta averajla grup liderliği bile mümkün

Bu senaryo hâlâ tamamen açık ama artık “zorlaştı”

2. Orta senaryo: “1 galibiyet + 1 beraberlik”

Şart:

Paraguay galibiyeti

ABD veya Avustralya’dan beraberlik

Sonuç:

Büyük ihtimalle 2. veya 3. sıra

48 takımlı formatta en iyi 3. olarak çıkma şansı yüksek

En gerçekçi kurtuluş yolu bu hale geldi

3. Riskli senaryo: “1 galibiyet”

Şart:

Sadece Paraguay’ı yenmek

ABD ve Avustralya’ya kaybetmek

Sonuç:

3 puanla kalır

Averaj kritik olur

3.’lükten çıkma ihtimali tamamen diğer gruplara bağlı

Bir sonra Türkiye maçı ne zaman?

Türkiye, kritik maç olan Paraguay maçına 20.06.2026 06:00'da çıkacak. Bu maç San Francisco Stadyumu'nda oynanacak.

1.ABD 1 1 0 0 4 1 3

2.AVUSTRALYA 1 1 0 0 2 0 3

3.TÜRKİYE 1 0 0 1 0 2 0

4.PARAGUAY 1 0 0 1 1 4 0