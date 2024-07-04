Türkiye – Hollanda maçını yönetecek isim belli oldu!

6 Temmuz’da oynanacak Türkiye- Hollanda maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Maçın 4. hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak. VAR'da ise Fransız Jerome Brissard görev yapacak.

Clement Turpin'in hakemlik kariyeri

42 yaşındaki Turpin ilk kez FIFA hakemliğine 2010'da başladı. 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yaptı. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de hakemlik yapan Turpin daha önce Türkiye maçını yönetmemişti.