Türkiye, ilk kez katıldığı şampiyonada dünya ikincisi oldu

Başkent Kuala Lumpur'un ev sahipliği yaptığı organizasyona ilk kez katılan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Polonya ve ABD'ye kaybetmesine rağmen İngiltere ve Japonya'yı yenerek yarı finale çıkmış, yarı finalde tekrar karşılaştığı Polonya'yı 2-1 mağlup ederek finale çıkma başarısı göstermişti.

KLFA Stadı'nda ABD ile final maçına çıkan milli takım karşılaşmayı 3-0 kaybederek dünya ikincisi oldu.