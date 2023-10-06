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Türkiye, ilk kez katıldığı şampiyonada dünya ikincisi oldu

Malezya'da düzenlenen 4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, final maçında ABD'ye 3-0 yenilerek dünya ikincisi oldu.

Haber Merkezi
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Başkent Kuala Lumpur'un ev sahipliği yaptığı organizasyona ilk kez katılan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Polonya ve ABD'ye kaybetmesine rağmen İngiltere ve Japonya'yı yenerek yarı finale çıkmış, yarı finalde tekrar karşılaştığı Polonya'yı 2-1 mağlup ederek finale çıkma başarısı göstermişti.

KLFA Stadı'nda ABD ile final maçına çıkan milli takım karşılaşmayı 3-0 kaybederek dünya ikincisi oldu.

 