Türkiye İspanya maçı saat kaçta (18 Kasım 2025)? Türkiye İspanya şifresiz mi, hangi kanalda? Dünya Kupası elemelerinde İspanya maçı hariç tüm karşılaşmalardan zaferle çıkan millilerimiz rövanş maçında da İspanya’yı devirerek taraftarlarına armağan etmek istiyor. Bu nedenle karşılaşma milyonların gündeminde…

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA (18 KASIM 2025)?

A Milli Futbol Takımı, 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son karşılaşmasında deplasmanda İspanya A Milli Futbol Takımı ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Türk saatine göre 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45’te başlayacak.

Hem Türkiye hem de İspanya için büyük önem taşıyan bu maç, İstanbul saatine göre gece yarısından önce gerçekleşecek kritik bir randevu. Türkiye’nin play-off biletini garantilemiş olması, sahaya rahat-özgüvenli çıkmasını sağlarken; İspanya ise namağlup serisini korumak istiyor.

TÜRKİYE İSPANYA ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

EVET. Yayıncı kanal da netleşti. Karşılaşma Türkiye’de TV8 kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yani özel bir ödeme ya da abonelik gerekmeksizin izleyiciyle buluşacak.

Milliler, bu deplasmanda hem gurur hem de prestij mücadelesi verecek. Özellikle Konya’da yaşanan ağır mağlubiyetin ardından bu kez farklı bir mesaj vermek istiyorlar.